Mauricio Pinilla se despidió de Coquimbo en medio de los rumores que lo vinculan a la U

Una de las mejores experiencias de vida que pude tener ! Gracias @coquimbounidooficial , gracias puerto pirata , gracias compañeros ,gracias staff , gracias colaboradores y trabajadores de todas las áreas del club ! Gracias puerto querido 💛🖤 me acogiste cuando más lo necesitaba y estarán siempre en mi corazón ! gracias familia Contador , Sanchez y sobre todo Morales ❤️ #AlhuesoPirata #fuerzaycoraje☠️🌗⚽️ Atte MAURICIO PINILLA