La UC echa mano a su amplia lista de candidatos para dar con el reemplazante de Gustavo Quinteros

Aunque la salida de Gustavo Quinteros provocó sorpresa en Universidad Católica, las señales que el propio DT había entregado durante los últimos días empujaban a la directiva cruzada a ponerse en el escenario de un posible adiós del argentino-boliviano.

Y ante dicha situación, una vez que se confirmó la salida de Quinteros, la UC no quedó totalmente en cero para buscar a su reemplazante. La gerencia deportiva de Cruzados, comandada por José María Buljubasich, tiene como método permanente de trabajo manejar nombres, tanto de jugadores como de entrenadores.

El Tati y su staff están en permanente análisis de distintas variables de actores del universo futbolístico, independiente del escenario que enfrenten como club. En este caso, antes de la salida de Quinteros ya tenían varios nombres en carpeta y es justamente ese trabajo el que permite contar con los primeros candidatos de una lista que será larga.

Entre esos nombres, uno de los que más agrada en San Carlos de Apoquindo es el argentino Ariel Holan, quien se encuentra sin club tras ser desvinculado a fines de mayo de Independiente. El transandino de 59 años, que tiene pasado como entrenador de hockey y un largo registro como ayudante de campo, comenzó su carrera como DT titular en el 2015, cuando tomó a Defensa y Justicia.

Su buen trabajo en el Halcón de Varela (2015-2016) le permitió fichar por un grande como Independiente (2016-2019), con el que consiguió dos títulos: la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018. Su método de trabajo y su fútbol ofensivo le han valido ganarse un prestigio internacional, a tal punto que llegó a ser candidato a la Roja cuando finalmente llegó Reinaldo Rueda. Justamente esa reputación es la que seduce en Las Condes, tomando en cuenta la deuda que tiene Católica en el plano continental.

Otros nombres que manejan en San Carlos de Apoquindo son viejos conocidos, tanto de Universidad Católica como del fútbol chileno en general. El ídolo Néstor Gorosito (actualmente en Tigre, de la B Nacional de Argentina), el campeón con los cruzados en el 2010 y ex DT de la Roja Juan Antonio Pizzi (libre tras ser desvinculado de San Lorenzo), el ex entrenador de Unión Española Martín Palermo (en libertad luego de ser despedido del Pachuca) y el actual técnico de Coquimbo Unido Patricio Graff (ex compañero de Buljubasich en Rosario Central) están en carpeta.

Eso sí, este último tiene avanzadas conversaciones para tomar la banca de O'Higgins de Rancagua. Los celestes pagarían una cláusula de salida de 150 mil dólares a los piratas para llevarse al ex ayudante técnico de Pablo "Vitamina" Sánchez.