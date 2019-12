Francisco Arrue entrenador de Colchagua: "Nunca vi a Gamadiel García defender a mis jugadores"

El Consejo de Presidentes de la ANFP determinó que hayan ascensos en el termino anticipado del fútbol chileno durante 2019, por lo que San Marcos de Arica volviera a la Primera B, desatando el enojo de Colchagua.

Es que el elenco de San Fernando estaba en el segundo puesto a solo un punto de los nortinos en la liguilla por el ascenso de la Segunda División Profesional, a falta de un partido entre ambos en la Sexta Región.

Por lo mismo Francisco Arrue, entrenador de elenco de la herradura, mostró todo su enojo en conversación con El Gráfico Chile y apuntó sus dardos al Sifup. "Nunca vi a Gamadiel Garcia defender a mis jugadores", dijo el ex futbolista con pasos por los tres grandes.

"Hubo una diferencia de trato con los otros clubes, pero eso también es culpa del sindicato. Ellos deben velar por la justicia deportiva, por defender a todos los jugadores, pero yo nunca escuché a García hablar de Colchagua. No sé si salió mal de acá cuando se retiró, no sé si el tesorero (Fernando Burgos) salió mal porque también se retiró acá, pero en ningún momento los vi luchando por estos jugadores", continuó el ganador del bronce en Sidney 2000.

Para el actual estratega de los sanfernandinos "es evidente el dolor que te genera esta tremenda injusticia" y critica también a la ANFP, ya que "la lógica utilizada en Primera B para justicia deportiva no se coincide con la de la Segunda División Profesional, porque entre ambos torneos la diferencia era menor en la Segunda, de solo un punto. Justicia deportiva no hubo".

Finalmente, Arrue señaló que no ha hablado con el presidente del club para ver los pasos a seguir, pero sí con el plantel, quienes sienten "dolor, porque a la ANFP no les importa absolutamente nada el esfuerzo deportivo que hicimos durante un año, no se respetó al hincha, no se respetó a una institución que después de 20 años tenía la opción real de ascender y se la quitaron".