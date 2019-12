Bárbara Riveros y la cancelación del Ironman de Pucón: "No tienen la agallas para decir la verdadera razón"

View this post on Instagram

Que tristeza más grande ver nuevamente como la Universidad católica , con el evento @ironman70.3pucon no tiene las “Agallas” ,ética y valores para decir realmente la razón de la cancelación del evento , justificando su decisión por la falta de Seguridad de la Región y de la municipalidad de Pucon, de no entregarles la seguridad correspondiente . Fue a caso una decisión en conjunto con la municipalidad y las autoridades de la region, incluyendo a su gente como los mapuches?? Se les preguntó su opinión y si estaban de acuerdo que pudiéramos sacar el evento adelante y así ayudar a que tanto el pais como nuestro pueblos Pucon y Curarrehue sigan surgendo gracias al turismo , unificándonos y siendo un ejemplo para todos los políticos ? O fue más bien un tema netamente económico 💰 en donde los números no se acercarían a lo deseado, puesto que auspiciadores ya no ofrecerían lo mismo y la TV 📺 no estaría presente por ende no sería un negocio redondo?? . Les dejo a toda mi gente, a mis amigos triathletes que reflexionemos y veamos si esta acción fue de cobardía y beneficio personales o realmente se hizo todo lo posible para la realización de este y el esfuerzo de todo un año de muchos de nosotros se desvaneciera así como así??. . #ironmanfans #ironman703pucon #triathlon #swim #bike #run #cobarde #faltadepasion #sin ser #SeamosunEjemplo #Poruntriathlon🇨🇱Unidos