El recargado calendario del fútbol chileno en el 2020 no dará respiro: "Es un problema de la ANFP"

Todavía no terminan de resolverse los problemas del 2019 en el fútbol chileno y ya se avecinan los del 2020. Será un año recargado, ya que todo indica que habrá 18 equipos en la Primera División, además de la disputa de la Copa Chile, de la Libertadores y de la Sudamericana.

Eso sólo a nivel de clubes, porque la selección nacional también tendrá bastante acción. A la Copa América de Argentina-Colombia se suma el inicio de los Clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, que tendrá cuatro fechas dobles el próximo año.

Saliendo de la cancha, hay otros eventos que impedirán el desarrollo del balompié criollo durante los fines de semana, como el Plebiscito de abril, las Elecciones Municipales de octubre y las Fiestas Patrias, donde hay un acuerdo con el Sifup que no permite que ruede la pelota.

Los fines de semana disponibles

Siempre que el estallido social lo permita, el Campeonato Nacional 2020 debería arrancar el viernes 24 de enero, por lo que quedarían 49 fines de semana (FDS) disponibles en el año, que bajan a 48 si la idea es terminar todo antes de Navidad. Si se consideran las 34 jornadas del torneo, van quedando 14 FDS.

La Roja aportará lo suyo en este calendario recargado con nueve FDS copados, cinco de ellos por la Copa América, que se disputará entre el 12 de junio y el 12 julio. Además, ocupará cuatro por las fechas dobles de las Clasificatorias, uno en marzo, uno en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre, así que irían quedando cinco a disposición.

Finalmente, hay que sacar del cálculo uno de abril por el Plebiscito, el del 25 de octubre por las Elecciones Municipales y el de las Fiestas Patrias de septiembre. De esta forma, quedarían apenas dos FDS libres para potencialmente reprogramar una fecha del certamen local.

"Es problema de la ANFP"

Los presidentes de los clubes saben que deberán tener una buena disposición de cara al próximo año, aunque patean la pelota a Quilín. Ninguno auguraba este escenario hace algunas semanas.

“Se ve complicado, pero lo primero es ver la propuesta que tiene la ANFP", advierte Freddy Palma, timonel de Curicó Unido, en relación a la definición oficial de los ascensos. "En nuestro caso, estamos trabajando de acuerdo a lo programado, el plantel vuelve el 22 de diciembre a los entrenamientos pensando en el inicio del torneo para el 24 de enero”, complementa.

En la misma línea opina Lorenzo Antillo, mandamás de Audax Italiano. “Es un problema de la ANFP, ellos son los responsables, todo va a depender de la propuesta que hagan. Ahora, no sé cuánto influiría o cambiaría nuestra planificación, pero claro, a priori se ve ajustado”, indica.

Algunos no se urgen. “Es una situación que no se esperaba nadie, pero no lo veo tan complicado, se puede jugar a mitad de semana. En el 2007 jugamos con 21 equipos. Hay que usar la cabeza y programar nomás, no veo dificultades. Hay que prepararse para eso. Todas las soluciones son difíciles”, cierra Jorge Contador, cabeza de Coquimbo Unido.