Duvier Riascos y su inadvertida etapa en la UC: “No se me brindaron todas las oportunidades”

Duvier Riascos tuvo un irregular paso por Universidad Católica. El delantero disputó 20 partidos y anotó 4 goles contando Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Sudamericana. Tras proclamarse campeón del torneo, el colombiano explicó su salida de San Carlos de Apoquindo, donde su etapa estuvo marcada por la indisciplina y atrasos en los entrenamientos.

El atacante formado en América de Cali no ocultó su alegría por consagrarse campeón del Campeonato Nacional: "Contento porque se hicieron las cosas bien y pudimos lograr el campeonato”, inició Riascos en diálogo con radio ADN.

Pese a su felicidad por el campeonato conseguido, el jugador de 33 años mostró su inconformidad por la falta de continuidad en el equipo cruzado: “Siempre vine con la idea de jugar, pero no se me brindaros todas las oportunidades que esperaba tener. Jugué pocos partidos e hice cuatro goles. Pero esperaba jugar un poco más, me hubiese dado un acto de confianza”

Riascos llegó tarde a un entrenamiento y desató un conflicto con el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros: “Dijo que no le parecía la forma, pero me voy tranquilo porque en cada entrenamiento quise ser el mejor, y si no iba citado, nunca bajé los brazos”.

“Hubiera querido una continuidad de cuatro o más partidos, pero no la tuve para decir que en verdad la hice mal”, agregó.

El colombiano no se arrepintió de haber llegado a la UC y agradeció el apoyo de los hinchas: “No fue un error, le cogí cariño a la gente y a los que siempre me apoyaron para que no decayera y no bajara los brazos”.

Finalmente, Riascos señaló que su mejor gol fue “el que le hice a la U. de Chile” y reconoció que todavía no recibe ofertas: “Por el momento me iré de vacaciones con la familia”.