La millonaria condición que puso Jorge Sampaoli para continuar al mando del Santos

El destino de Jorge Sampaoli es una incógnita. El entrenador del Santos es seguido de cerca por Palmeiras y Racing, por lo que su futuro en el Peixe está en duda. Sin embargo, el casildense se reunió con José Carlos Peres, presidente del equipo paulista, y le puso condiciones para continuar al mando del club.

Según informó Gazeta Esportiva, el ex DT de la Roja le habría solicitado al mandamás desembolsar cerca de 25 millones de dólares en refuerzos para intentar luchar por la Copa Libertadores 2020.

El timonel tomará en cuenta el pedido del transandino, pero también pretende que apueste por los juveniles para potenciar la cantera. En varias oportunidades, la autoridad advirtió que no podrán hacer grandes inversiones para la próxima temporada, debido a que gastaron casi 19 millones de dólares para contratar a 14 jugadores, que en su mayoría prácticamente no fueron tomados en cuenta por el ex Universidad de Chile.

Además, Peres pretende cambiar la localía para la próxima temporada, pues prometió ocupar el estadio Pacaembú en la mitad de los partidos para subir la recaudación de los partidos, debido a que tiene mayor capacidad que el Vila Belmiro. No obstante, Sampaoli se opone a esta determinación y ya le cumplieron ese deseo en este semestre.

Racing y Palmeiras se pelean por contar con los servicios de Sampaoli. ¿Aceptará alguna de las ofertas o permanecerá en el Santos?