Nicolás Castillo protagonizará la final del fútbol mexicano ante su víctima preferida del semestre

Nicolás Castillo es el único chileno con la posibilidad de gritar campeón de la actual Liga MX. El delantero del América se enfrentará al Monterrey en la final del Torneo de Apertura, que contó con la participación de León (Jean Meneses), Morelia (Sebastián Vegas y Rodrigo Millar), Necaxa (Juan Delgado, Luis Felipe Gallegos y Claudio Baeza), Tigres (Eduardo Vargas) y Santos Laguna (Diego Valdés) en los playoffs, quienes no tuvieron la misma suerte que el atacante formado en Universidad Católica y quedaron eliminados de la competencia.

El torneo empezó bien para el delantero de la Roja, ya que en la primera jornada convirtió un doblete en la victoria en casa de las Águilas por 4-2 sobre el Monterrey, mismo rival al que enfrentará en la instancia decisiva. Sin embargo, dos fechas más tarde todo dio un vuelco y vino lo peor para el jugador de 26 años: sufrió una fractura de peroné en el encuentro ante el Tijuana y se ausentó de gran parte de la fase regular del certamen.

Retornó recién en la jornada 15 y anotó en el triunfo por 2-0 como local ante el Puebla. Luego, fue elevando su participación de forma progresiva y en el último partido de la fase regular convirtió en la goleada a domicilio por 5-0 sobre los Tiburones Rojos de Veracruz.

No obstante, en los cuartos de final, ante Tigres, no ingresó en ninguno de los dos partidos, mientras que en las semifinales, contra el Morelia, reemplazó a Henry Martín en la revancha cuando el encuentro casi terminaba. Ahora, el ex atacante cruzado tendrá la oportunidad de coronarse campeón del Torneo de Apertura mexicano frente a un rival que le sienta bien, pues le anotó por duplicado en la fecha inicial.

El América se enfrentará al Monterrey en el partido de ida de la final en el estadio BBVA Bancomer. El encuentro se jugará el próximo 26 de diciembre, mientras que la revancha será en el Azteca tres días después.