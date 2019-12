La revolución de Pablo Guede en el Morelia: "Juega igual de local y de visita, ayudará a refrescar las formas de algunos equipos"

El Morelia es un equipo de los denominados "chicos" en el fútbol mexicano. Más allá de un título en el Torneo Invierno del 2000, los Monarcas suelen pelear en la parte media o baja de la tabla de posiciones del balompié azteca, como en el pasado Clausura, donde remataron antepenúltimos.

Sin embargo, a mediados de este año llegó a la banca del cuadro de Michoacán un tal Pablo Guede. Con el ex entrenador de Colo Colo, ha habido una revolución en los Canarios, que se metieron en los playoffs del Apertura y en la noche del domingo se jugaban el paso a la final ante el poderoso América en el estadio Azteca, tras vencerlo en casa por 2-0.

En la campaña de La Monarquía han sido baluartes dos chilenos. Uno es el seleccionado nacional Sebastián Vegas y el otro es uno de los grandes referentes del club, Rodrigo Millar.

Para el Chino, el cambio de DT fue fundamental. "Quizá pasaba más por el aspecto mental, porque se demostró lo que valíamos. En mi caso, no jugaba con Torrente (Javier, hoy en Everton), no me ponía, pero no porque estuviera mal yo, así que me mantuve tranquilo, sabiendo que hacía bien las cosas, aunque él no lo tomara en cuenta. El presente es distinto para todos, futbolistas e institución. Nos sentimos aportes y el futuro es promisorio", comentó el volante de 38 años el viernes, en conferencia de prensa.

Otro criollo que ha seguido de cerca la performance del otrora técnico de Palestino es Fabián Estay. El comentarista de Fox Sports en ese país cuenta que "se adaptó muy bien y eso ayudará a refrescar las formas de algunos equipos. Acá estaban muy acostumbrados a sacar resultados, mientras que Guede juega igual de local y de visita, eso se agradece y esperemos que pueda seguir igual".

"Seguramente tenía estudiado a México, que es un mercado interesante. Le dio una idea a un equipo que ya la venía trabajando, pero con más dinámica, intensidad y vértigo. Les sacó mucho rendimiento a jugadores que venían siendo regulares", complementa el Fabi, quien prosigue con las loas al nacido en Buenos Aires: "Le dio más ritmo al plantel, lo trabajó en la parte física. Lo de Vegas es sobresaliente y Millar, con 38 años, recorre ocho kilómetros en 70 minutos".

Por último, el mundialista en Francia 1998 destaca lo hecho en la postemporada: "Entendió muy bien la liguilla, un torneo completamente aparte. En cuartos eliminó al León, que era el que llegaba mejor, eso es sobresaliente".