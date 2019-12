La pieza que le falta a Conte: El joven, talentoso y aguerrido mediocampo que llegaría a reforzar Arturo Vidal en el Inter

El futuro de Arturo Vidal se definirá en el próximo mercado de invierno europeo y todo parece indicar que su destino será el ambicioso Inter de Milán de Antonio Conte, que actualmente lidera la Serie A y pelea por meterse en los octavos de final de la Champions League.

El deseo del entrenador italiano por fichar al Rey Arturo no es nuevo: el mediocampista chileno fue pieza clave en el engranaje de la Vecchia Signora dirigida por Conte entre el 2011 y el 2014, cuando conquistaron tres títulos de Serie A y dos de la Supercopa de Italia.

Es por esa razón que el DT quiere sí o sí al King nuevamente entre sus filas y hace unos días, el propio Conte le tiró un guiño difícil de rechazar: "Tuve el placer de entrenarlo cuando aún no era Vidal. Cuando llegó a Juventus no era el jugador que conocemos. Trabajé ahí durante tres años y siempre me dio todo", destacó el entrenador.

Si el Inter quiere seguir peleando el Scudetto con la Juventus, Conte sabe que necesita reforzar su plantilla, sobre todo en un lesionado mediocampo, y ahí aparece el nombre de Vidal, la pieza que le falta al rompecabezas. Si las negociaciones llegan a buen puerto durante las próximas semanas, el King tendrá que calzar en un joven, talentoso y aguerrido medioterreno, donde, si bien no hay ninguna estrella de renombre mundial, el DT ha sabido pulir.

Uno de los buques insignia en la zona media es Matías Vecino. El uruguayo recuperó la titularidad hace unas semanas y por ahora es el engranaje del elenco interista. Con un perfil más de ataque, el charrúa, según La Gazzetta dello Sport, "garantiza a Inter y a Conte centímetros e inserciones con la pelota".

Marcelo Brozovic es otro de los dueños de la "zona de máquinas" del Inter. El croata, aguerrido y polifuncional, se ha destacado por su gran despliegue dentro del campo de juego y la tendencia ofensiva de sus movimientos, que lo convierten en un gran habilitador.

Stefano Sensi era otro inamovible en la trama lombarda, hasta que una lesión lo dejó fuera de combate hasta el 2020. El mediocampista se había transformado en la sensación del equipo de Conte, destacando por su personalidad en momentos clave. Otros atributos: su buen remate de media distancia y sus dotes para romper líneas en la conducción.

Otro que está "out" es Nicolo Barella, quien llegó esta temporada al Inter y se había ganado la titularidad a punta de un buen rendimiento. Con 22 años, el ex Cagliari venía destacando por su ordenado juego de corte defensivo, hasta que sufrió una lesión en la rodilla ante el Slavia Praga a fines de noviembre, que lo obligó a pasar por el quirófano.

Roberto Gagliardini y Borja Valero son los otros dos elementos de corte que alternan en el alicaído mediocampo del Inter de Conte, por lo que la llegada de Vidal se vuelve crucial de cara a lo que resta de temporada.