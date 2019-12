Carlos Muñoz está libre y analiza su futuro: "Si me llama la U o Everton, me quedo en mi casa"

Carlos Muñoz terminó contrato con Cobresal y es jugador libre. Al delantero de 30 años le ofrecieron seguir en el cuadro minero, pero también analiza otros horizontes.

En ese sentido, el otrora atacante de Santiago Wanderers y Colo Colo le concedió una entrevista a radio Futuro. En ella, se refirió a los archirrivales de estos dos equipos, Everton y Universidad de Chile.

"Si me llaman, me quedo en mi casa, tengo que ser consecuente", indicó el ariete. "He tenido algunos acercamientos con otros clubes, estoy en proceso de tomarme las cosas con calma y analizaré lo que haré el próximo año", complementó.

Más allá de lo anterior, luego suavizó sus dichos respecto a ruleteros y azules. "En estos momentos estoy abierto a todas las posibilidades que se me puedan abrir en el fútbol. No le puedo cerrar las puertas a nadie, porque también es nuestro trabajo y nosotros vivimos de aquello", finalizó.