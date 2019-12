Los caminos cruzados que conducen a Patricio Graff a la banca de la UC

Horas decisivas enfrenta Universidad Católica para definir la contratación del director técnico que tomará la posta de Gustavo Quinteros y que se hará cargo del actual campeón del fútbol chileno a partir del próximo 26 de diciembre. Después de descartar varios nombres de la lista larga, los caminos de la UC apuntan a Patricio Graff.

El entrenador argentino de 44 años se encuentra en su residencia en Alicante, España, decidido a resolver a la brevedad su futuro. Ya es un hecho que no seguirá en Coquimbo Unido y a raíz de las últimas conversaciones que ha sostenido con José María Buljubasich, cada vez se posiciona más cerca de San Carlos de Apoquindo.

Graff tiene contrato vigente con Coquimbo Unido, pero una cláusula de salida fijada en 150 mil dólares le permite dejar el club. Eso lo tenía claro O'Higgins, elenco que había alcanzado un preacuerdo para que el ex ayudante técnico de Pablo "Vitamina" Sánchez se transformara en el reemplazante de Marco Antonio Figueroa.

Pero la fuerte irrupción de la UC enredó los planes celestes. Económica y deportivamente, Católica hará una propuesta superior a la de O'Higgins y en Rancagua ya comienzan a ver un plan B: Francisco "Paqui" Meneghini, quien también aparece entre el abanico de opciones del actual monarca del fútbol chileno.

En Coquimbo Unido ya asumen su partida y ya le buscan sustituto. "Su salida se dará por medio de los protocolos correspondientes, aquí no hay nada que como club podamos rechazar. Las cosas están claras, los tiempos están y nosotros simplemente estamos esperando. Tiene que llegar alguien a golpear la puerta", declara el presidente del club pirata, Jorge Contador, quien agrega que "mientras tanto, nosotros ya estamos buscando a su reemplazante. Esperamos resolverlo en los próximos días".

Cambio de apuesta en la UC

En Universidad Católica pretenden contar con el nombre de su nuevo DT en los próximos días. La UC se mueve rápido, porque el 26 de diciembre el plantel debe volver a entrenar y ya el 9 de enero tendría que estar disputando las semis de la Copa Chile ante Colo Colo. En ese escenario, Graff toma fuerza.

En su afán por resolver con prontitud lo de su nuevo DT, Cruzados descartó a nombres de pergaminos internacionales (y de altos salarios) como Ariel Holan y Jorge Almirón. Con ello, enfocó su radar en el mercado local, fundamentalmente porque la situación del país complica fichar a un entrenador del extranjero y el alto precio del dólar suma aún más trabas.

"No hay ningún mercado cerrado, lo que nosotros vamos viendo es analizando trayectorias, maneras de trabajar, experiencia, títulos. Hay un montón de cosas que uno pone en la balanza a la hora de elegir un entrenador y no descartamos nada", dice al respecto Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados.

Apuntar al mercado local y específicamente a Graff supone un cambio en la apuesta de Cruzados respecto a las elecciones de Quinteros y Beñat San José, sus dos últimos entrenadores y que llegaron del extranjero con títulos ganados. El ahora ex Coquimbo, que sólo cuenta con su ciclo en los piratas (desde mayo del 2017) como experiencia como DT, se parece más al caso de Mario Salas, cuando la UC decidió apostar por un técnico de alta proyección.

Sobre ese punto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, sostiene que "no nos cazamos con un modelo. Por ejemplo, un entrenador que no tiene títulos puede tener una carrera muy promisoria. Uno ve que no tiene títulos en los clubes en los que ha estado, pero tiene enormes condiciones". Por lo mismo, el mandamás de la UC recordó que "Mario no tenía títulos, pero daba mucha ilusión por su manera de trabajar y fue exitoso, al igual que Beñat y Gustavo".