Quinteros se despidió de la UC aclarando su deseo por los jugadores cruzados y dejando una fuerte crítica

Ya como en su calidad de ex director técnico de Universidad Católica, el argentino-boliviano Gustavo Quinteros brindó una conferencia de prensa para despedirse tanto de la UC como del fútbol chileno. En dicha instancia, el DT que logró dos títulos con los cruzados en 2019 aclaró su presunto deseo por llevarse a Xolos a algunos integrantes de su plantel en la precordillera.

"He tenido muy pocos días para analizar y evaluar un plantel de muchísimos jugadores. He hablado en particular de algunos jugadores del propio del plantel, pero puntualmente no he nombrado a ningún jugador de Católica y no lo pienso hacer, primero prefiero evaluar todo el plantel que recibo en Tijuana. Estoy tomando un equipo que no le fue bien, hay que hacer muchos cambios, entonces todavía no hubo charlas sobre algún jugador de Católica", declaró el DT campeón del fútbol chileno.

"Estamos tratando de analizar el plantel que hoy tiene Tijuana. No he hablado con Tijuana sobre Edson Puch, no he hablado todavía con nadie con otro jugador relacionado con Católica, por respeto y una cuestión de profesionalismo. Si en algún momento se abre la posibilidad para un jugador de Católica, tendré que hablar primero con la dirigencia del club, para ver si existe una posibilidad de salida. Hasta ahora no lo he hecho", continuó.

Motivos y una crítica

Sobre su determinación de activar una cláusula de salida y así poder marcharse de la UC, Quinteros comentó que "son decisiones difíciles de explicar. Estuvimos el último mes y medio entrenando, intentando jugar, hicimos todo el esfuerzo como Católica, pero no se pudo y no sé si se va a poder. Hay muchos motivos para tomar una decisión, no es sólo es algo económico, si hubiese sido algo económico, a principios de año me hubiese quedado en Medio Oriente esperando una posibilidad y al final me viene a Católica con un contrato totalmente distinto".

Por otro lado, Quinteros confesó que le provocó molestia el cómo se llevó a cabo el cierre anticipado de la temporada 2019 en el fútbol chileno. "Si soy totalmente sincero, debo decir que hubo mucha bronca, mucha impotencia. Creía que se podría haber intentado jugar, pero después me enteré de algunas cosas que no me gustaron, algunas de las cosas que por ahí algún colega, o alguien del fútbol, dijo públicamente", expuso.

"Yo jamás voy a sentir que el fútbol esté enfrentado con las demandas sociales y eso es algo que me dolió mucho. Haber parado así un campeonato fue doloroso para todos, genera mucha incertidumbre por lo que va a venir, si es que se juega o no. Me generó mucha indignación, mucha impotencia, me parece que se podría haber hecho algo más para intentar jugar", prosiguió.