"Invisible" y "corrió todo como siempre": La actuación de Vidal en Champions League dividió a la prensa española

Barcelona derrotó 2-1 a Inter de Milán con Arturo Vidal entre sus titulares y en una oncena cargada de suplentes que en el estadio Giuseppe Meazza no hizo más que confirmar su clasificación a octavos de final como primero de su grupo.

La actuación del mediocampista chileno generó divisiones entre la prensa, que si bien lo destacaron por su entrega y por luchar un balón que terminó en el gol de Carles Pérez, también fue objeto de crítica por su escaso aporte en ofensiva.

Sport le puso nota cinco y lo calificó de "invisible": "Porque no le veían sus compañeros y porque no se dejaba ver demasiado. Luchó como siempre, pero sin acabar de aportar algo en concreto. Eso sí, peleó el balón que acabó regalando Godín en el gol a Carles Pérez. No fue su mejor partido", aseguró el medio catalán.

Por su lado, Mundo Deportivo hizo referencia a la posible partida al cuadro lombardo: "¿Una titularidad para ponerle en el escaparate ante el posible comprador? Molestó lo imprescindible para que Godín facilitara el gol de Carles Pérez. Lo corrió todo, como siempre", describieron.

Marca, en tanto, publicó: "El chileno, de menos a más. Estuvo en la acción del gol de Carles Pérez, controlando y provocando el error de Godín".

Y por último, AS de España sostuvo: "El chileno mostró todas sus virtudes y también alguno de sus defectos en Milán. Superlativo en lucha, ímpetu, garra y presión, pero deficitario en conducción de balón. En todo caso, su partido fue notable, ayudando a respirar al equipo en más de una ocasión".