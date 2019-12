Jorge Sampaoli, rehén otra vez: "Yo no renuncié (...) pero ya no quiero trabajar con este presidente"

La salida de Jorge Sampaoli de Santos ahora sumó un nuevo capítulo a la enredada trama. El estratega conversó con Lance y negó haber renunciado al elenco paulista, desmintiendo al presidente de la institución, José Carlos Peres.

"No renuncie oficialmente. Esa es la verdad. El club debe ser responsable y mostrar la documentación del despido. Ahora estoy seguro que me voy. Quiero alejarme de este caballero, no quiero trabajar con este presidente", fueron las palabras del ex entrenador de la Selección chilena.

Sin embargo, el club volvió a insistir que tiene los documentos que aseguran la renuncia del hombre de Casilda. Según Gazeta Sportiva, si bien falta la firma, el argentino pidió las facturas el 9 de diciembre, por lo que el 10 de diciembre debió haber pagado la multa de más de US$3 millones.

En caso que el ex director técnico de Universidad de Chile siga negándose a pagar, Santos no descarta llegar a la justicia para demandar a Sampaoli, lo que podría complicar su llegada a clubes como Palmeiras y Racing de Avellaneda, que lo tienen en carpeta.