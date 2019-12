Tremendo: Nicolás Massú fue nominado por la ATP al premio al "entrenador del año"

Nicolás Massú fue incluido por la ATP entre los seis candidatos para ser el "entrenador del año", tras el buen rendimiento de su pupilo, el austriaco Dominic Thiem (4º), durante el año 2019.

El joven tenista europeo comenzó a trabajar con el medallista olímpico desde mediados de febrero, y desde allí comenzó una carrera hacia la cúspide del tenis mundial. En 2019, Thiem realizó la mejor temporada de su carrera: ganó cinco títulos, entre ellos Indian Wells, el primer Masters 1.000 de su trayectoria, alcanzó las finales de Roland Garros y el Masters de Londres.

Quedarse con el máximo galardón de la ATP no está fácil para el viñamarino. Massú competirá con Carlos Moya, el coach de Rafael Nadal; Gilles Cervara, entrenador del ruso Daniil Medvedev; Vincenzo Santopadre, técnico del italiano Matteo Berrettini, y Apostolos Tsitsipas, padre y quien dirige al griego Stefanos Tsitsipas.

Congratulations to our Coach of the Year nominees:

Apostolos Tsitsipas (Tsitsipas)

Carlos Moya (Nadal)

Gilles Cervara (Medvedev)

Nicolas Massu (Thiem)

Vincenzo Santopadre (Berrettini)#ATPAwards 🏆 pic.twitter.com/VPV2Q2RZgk

— ATP Tour (@atptour) December 10, 2019