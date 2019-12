Sólo equipos de las cinco ligas más importantes, dos chilenos y un debutante: Los clasificados a los octavos de final de la Champions League

Este miércoles terminó la fase de grupos de la Champions League y se conocieron los 16 equipos clasificados a los octavos de final, donde sólo existe presencia de clubes pertenecientes a las cinco ligas más importantes de Europa: cuatro españoles, cuatro ingleses, tres italianos, tres alemanes y dos franceses.

Arturo Vidal y Claudio Bravo son los únicos chilenos en competencia, tras lograr la clasificación con el Barcelona y el Manchester City, respectivamente. Por el contrario, el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz y el Inter de Milán de Alexis Sánchez quedaron eliminados, aunque obtuvieron un cupo en la Europa League luego de terminar terceros en sus zonas.

Habrá un debutante en la ronda de los 16 mejores. El Atalanta se instaló por primera vez en sus 112 años de historia en los octavos de final, tras derrotar a domicilio al Shakhtar Donetsk por 3-0 en la última fecha del Grupo C.

El sorteo de los cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones se realizará el próximo lunes 16 de diciembre en Nyon, Suiza, donde quedarán emparejados primeros contra segundos de zona, con la condición de que no sean del mismo país ni del mismo grupo.

