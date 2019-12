En el Inter contaron la firme: "Vidal está en nuestra lista, pero difícilmente lo dejarán salir de Barcelona"

La apertura del mercado de fichajes en Europa durante las próximas semanas, tiene a Arturo Vidal como uno de los principales apuntados en el Barcelona. El mediocampista chileno es uno de los objetivos del Inter de Milán, que ya eliminado de la Champions League quiere reforzar su plantilla de cara al resto de la temporada.

Y en el cuadro neroazurro reconocieron que el Rey Arturo es parte de sus objetivos, aunque asumen que su salida del Camp Nou es prácticamente imposible a esta altura. Según reconoció el propio director deportivo del Inter, Giuseppe Marotta, el club italiano quiere sí o sí al King.

"Es un gran jugador y está en nuestra lista, pero difícilmente el Barcelona se va a desprender de él. Sabemos que no se moverá de allí", reconoció Marotta sobre el chileno, quien fue pedido expresamente por el técnico Antonio Conte.

En otro tema, Marotta aseguró que por ahora tampoco están interesados en desprenderse del argentino Lautaro Martínez. "Somos el Inter y no tenemos ninguna necesidad de vender", tiró.

Respecto a Vidal, en España la prensa también asume que el club catalán no lo soltará fácilmente. "Es útil tanto para defender como para revolucionar los partidos si los azulgranas necesitan mejorar el resultado. En la actual plantilla culé no hay ningún otro jugador con estas características, y es por eso que no se va a poner ninguna facilidad para su salida", publicó Sport.