Joaquín Niemann no pudo con Tiger Woods en su estreno en la Presidents Cup

Joaquín Niemann no pudo en su estreno en la Presidents Cup y terminó cayendo, junto al australiano Marc Leishman, ante la dupla estadounidense conformada por la leyenda Tiger Woods y Justin Thomas.



El golfista chileno, que tuvo una actuación de menos a más hizo buena dupla junto al oceánico, sin embargo no pudieron hacer frente a la jerarquía de los representantes norteamericanos, quienes se impusieron por 4&3 en el desafío que abrió el certamen.

En el Royal Melbourne Golf Club, Woods y Thomas sacaron ventajas desde el hoyo inicial hasta la bandera 15, alcanzando así el primer punto para el team que capitanea el propio Woods. La dupla encabezada por el chileno en tanto, se impuso con dos banderas.

El torneo se disputará hasta este domingo y chileno aún puede volver a verse las caras con Woods, aunque todo dependerá del desarrollo del torneo.

