Herrera deja una última polémica en su adiós de la U: "Azul Azul peleó por no pagarle la operación del ojo a Jimmy Martínez y estuvo a punto de perder su carrera"

La salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile estuvo marcada por las diferentes controversias vividas en sus últimos días en el club y la última que dejó entrever fue la que vivió el mediocampista Jimmy Martínez. Al ex Huachipato le apareció un quiste en el ojo que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas y del cual, según el arquero, Azul Azul no se quiso hacer responsable en su momento.

"Voy a contar algo donde quizás la estoy cagando, pero por ejemplo nosotros tuvimos al Jimmy Martínez que le pillaron un tumor en el ojo como todos se enteraron y donde estuvo mucho tiempo sin jugar, estuvo a punto de perder su carrera y todo lo demás. Esto no lo sabe casi nadie, lo sabe el plantel y poca gente de nuestro entorno, entonces ahí Azul Azul peleó por no pagarle la operación a Jimmy Martínez y esas son las cosas que uno entiende y por eso nos agarramos muchas veces y ese tipo de roces son los que me tienen hoy afuera, pero tengo la conciencia tranquila porque me tocó defender a un compañero y lo hice como lo he hecho siempre. Entonces estoy afuera", dijo Herrera en su íntima despedida con hinchas de la U.

El íntimo y último adiós a Johnny Herrera de la U La Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile organizó una cena privada con su dirigencia, jugadores históricos y ex compañeros del arquero en el club.

"Yo donde esté siempre voy a seguir con mi lucha y defendiendo a los míos, porque es gente que me representa a mí y empujar para que volvamos a ser una familia y no una empresa. Sé que suena populista, pero la cosa es así. Me voy, pero con la conciencia tranquila, porque los 'huevones' le tuvieron que pagar la operación y está el tema del shampoo y muchas cosas más que son cosas que no se entienden. Yo tenía 15 años, me pegaron una patada en un dedo, me tuvieron que operar y la Corfuch toda cagada de plata igual me pagó la operación completa, por ejemplo. Entonces son cosas reales que con la mano en el corazón se pueden hacer mucho mejor y nunca es tarde”, agregó el ahora ex guardameta azul.

Por último, el futbolista de 38 años criticó lo hecho por la concesionaria exclusivamente este año, donde se tomaron decisiones dirigenciales que tuvieron al equipo con un pie cerca del descenso a segunda división.

"El equipo terminó casi descendiendo y sólo por cagadas de gente que no sabe nada de fútbol. son cosas que uno en verdad no entiende, quizás dicen que hablo del ego y me han criticado mucho, peor no soy adivino ni nada, pero les dije en un principio y fue lo que pasó, terminamos peleando el descenso, con un técnico chanta que estaba escondido en un armario esperando por salir, el presidente del club no sabía que pasaba. Eran tres personas que tomaban las decisiones y el que mandaba más son tenía idea que pasaba y resorte de eso mira cómo quedábamos. yo creo que nos salvábamos, el técnico me había puesto de nuevo, se había puesto los pantalones y así es como tratamos de sacar el club adelante", cerró.