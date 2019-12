Johnny Herrera dice adiós en el olimpo de la U: "Soy el jugador más ganador de la historia del club y eso quedó grabado a fuego"

Johnny Herrera terminó oficialmente su segundo paso por Universidad de Chile durante la semana pasada, luego de que la concesionaria Azul Azul decidiera no renovarle el contrato que terminaba con la temporada 2019. El técnico Hernán Caputto, junto con la dirección deportiva de la sociedad anónima decidieron que era el momento del fin del histórico guardameta, y aunque se le ofrecieron cargos administrativos, él quiso seguir jugando profesionalmente.

Ante ese escenario, desde la Corporación de Fútbol de la U (Corfuch), decidieron hacerle un homenaje de despedida al ex seleccionado chileno y en él logró hacer una catarsis que lo llevaron hasta las lágrimas. Recordando sus mejores y peores pasajes por los universitarios, además de las anécdotas no reproducibles junto a sus compañeros, Herrera se quebró y realizó varias confesiones "a fuego", hoy ya fuera de su club formador.

"No me gustan las despedidas. Me trae recuerdos más que cualquier otra cosa, con compañeros que nos criamos juntos y nos acordamos de lo vivido juntos y más que un homenaje para mí, fue el recuerdo, porque es raro un homenaje si todos llegamos donde mismo y a ellos les va bien en la vida igual. Además agradezco porque estos detalles te marcan a fuego y poca gente la escribe como yo lo viví. Veo atrás y miro y digo: algo hiciste bien", comenzó diciendo Herrera.

El histórico Sergio Navarro te dio las gracias y te invitó al sitial de los grandes de la U ¿Ahora que te vas te sientes que estás en ese mismo sitial que ocupan los históricos del Ballet Azul?

La historia lo dirá. Hoy por hoy, el dato concreto es que soy el jugador con más títulos en Universidad de Chile y el segundo con más participaciones después del Gran Capitán Lucho Musrri, entonces estar dentro de esa gente, dentro de la historia de nuestro maravilloso club, te llena de orgullo.

¿Como que todavía no lo dimensionas?

Créeme que todavía no le tomo el peso a la situación y no valoro todas las muestras de cariño y lo más probable es que a futuro me ponga más llorón todavía y más sensible, porque estas cosas nos tocan y no es porque sea cliché o nada, o que lo diga ahora porque estoy rodeado de gente que me ha entregado mucho realmente. Esto somos nosotros y lo he dicho siempre, como después de la final que le ganamos a (Universidad) Católica el 2011, después del partido contra Colo Colo el 2015 en la final, después del último partido que me tocó jugar por la U en la situación en que estábamos, es decir cuando salimos campeones y cuando entramos últimos a la cancha. Gracias a la tecnología va a quedar todo grabado a fuego y los recuerdos van a estar ahí.

Johnny Herrera junto a los históricos César Vaccia y Sergio Navarro / Diego Espinoza Chacoff

¿Con este tipo de eventos sientes que te hubieran jubilado?

Si po, así es pero todavía me quedan un par de años más.

¿Te sientes a plenitud para seguir jugando?

Sí y eso decía ahora en la ceremonia. Terminé jugando con hartas ganas, bien e incluso cuando estuvo mucho tiempo sin jugar y feliz de que me hayan llamado de varios lugares, me ofrecieron contratos por dos años y hay un par de ofertas más (aparte de la de Everton de Viña del Mar). Creo que me queda pila todavía y estoy seguro de que donde me vaya, la mentalidad va a ser la misma, a pesar de no tener la barra más grande de nuestro país, pero donde esté estoy seguro que voy a dar todo igual que en la U.

Con esta ceremonia emotiva se vivió mucha melancolía y los hinchas demostraron descontento con Azul Azul por la decisión ¿Sientes que hay sentimiento de injusticia aún?

Da lo mismo. Son decisiones no más y son decisiones que ya están tomadas. Yo ya di vuelta la página y ahora sólo me aboco a seguir. Tengo una familia hermosa, tengo opciones de seguir trabajando en lo que más me gusta, que es jugando fútbol, así que levantar la cabeza no más y el día de mañana defender mi próximo equipo con todo, como siempre lo he hecho.

¿El pago de Chile?

No da lo mismo, me voy tranquilo, con la frente en alto y cuando era un momento difícil. Ya bien o mal serán otros los que juzguen pero yo con la misma personalidad de siempre y buscando tirar al equipo para adelante. Yo fui parte de eso, sacamos al equipo adelante y eso no te lo quita nadie.

Alfredo Arias y tristeza por el 2012

Johnny ¿cuál fue tu mejor técnico en la U?

Tuve hartos buenos técnicos y todos dejaron cosas o algo al menos.

Bueno y no te voy a preguntar por el más malo porque ya lo dijiste…

Y no es sólo el penúltimo que tuve (Alfredo Arias) porque tuve un par más también así de mal.

¿Y el mejor equipo en el que estuviste en la U?

El mejor equipo es el del 2011. El del segundo semestre del 2011 porque en ese equipo realmente me sentía imbatible como equipo y, más allá de ser campeón en los dos campeonatos y ganar la Copa Sudamericana, donde más sufrí fue al año siguiente donde se nos fueron tres pilares (Eduardo Vargas, Marcos González y Gustavo Canales) que, insisto y lo he dicho mil veces, que si ellos se mantenían en el club, nosotros hubiéramos ganado la Copa Libertadores 2012.