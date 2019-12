Jorge Segovia y el Chile 4: "Unión no se presentará en ese simulacro de partido que quieren 'armar'"

La decisión de definir en cancha el cupo Chile 4 de la Copa Libertadores no gustó en Unión Española. Es que a los hispanos no les parece que se termine el campeonato de Copa Chile, pero no el Campeonato Nacional, argumentando que fue para beneficiar a Universidad de Chile.

Así lo hizo saber Jorge Segovia, propietario de los rojos de Santa Laura. De hecho, el dirigente español señaló en su cuenta de Twitter que "Unión no se prestará a participar en este simulacro de partido que quieren 'armar' entre todos los actores de esta obra teatral tan burda".

Además agregó que defenderán "los legítimos derechos en todas las instancias que corresponden". Es que para el dirigente ibérico no hay justicia deportiva en jugar las semifinales de la Copa Chile.

"Les importó muy poco la 'justicia deportiva' al presidente de la ANFP y a los dirigentes de la U cuando abogaron por terminar todos los campeonatos sin jugarse en cancha", continuó Segovia y agregó que "ahora, salvado ese equipo del descenso sí les importa ¿Creen que no vemos lo que quieren hacer?".

