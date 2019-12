Miguel Pinto y la opción de Colo Colo: "No tengo idea de ningún interés, estoy de vacaciones"

La comisión fútbol de Blanco y Negro trabaja a toda máquina para buscar los refuerzos de Colo Colo para la temporada 2020. Si bien la prioridad es la renovación de Jorge Valdivia, además de la búsqueda de un delantero centro, no se descarta la llegada de un arquero.

Uno que ha sonado para reforzar la portería de los albos es Miguel Pinto, pero el ex guardameta de Universidad de Chile señaló no tener conocimiento de la posibilidad de llegar al Estadio Monumental.

"No tengo idea (de ningún interés). A mi representante Sergio Morales le dije que no habláramos hasta la otra semana porque estoy de vacaciones y quiero estar tranquilo así que no tengo idea de aquello", dijo a El Gráfico Chile.

Mario Salas habría pedido un arquero para competir con Brayan Cortés, Darío Melo y Omar Carabalí, aunque desde la dirigencia no creen que sea un puesto a reforzar. Daniel Morón señaló que "no es un puesto que tengamos que salir a buscar, no es que no tengamos arqueros".