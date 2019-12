Será compañero de Johnny Herrera: Echeverría deja la U con polémica y volverá a Everton para el 2020

Universidad de Chile vive un profundo proceso de reestructuración de su plantel de cara a la temporada 2020, luego del desastroso rendimiento demostrado durante el presente año y que los tuvo cerca de la zona de descenso durante gran parte del Campeonato Nacional 2019.

Ante ese escenario, Azul Azul ya ha descartado de sus planes para el próximo año al arquero Johnny Herrera, al defensa Lucas Aveldaño, al delantero Marcos Riquelme y a los mediocampistas Nicolás Oroz y Pablo Parra. Junto a ellos, la dirigencia de la concesionaria que controla a la U no pudo mantener a Gonzalo Collao (Extremadura UD), ni tampoco a Leonardo Fernández (Toluca).

A todos ellos, este jueves se confirmó la salida del defensor canterano de los azules, Rodrigo Echeverría, quien protagonizó una nueva polémica salida del club. A pesar de que la dirección deportiva de la concesionaria negociaba hace meses por su continuidad en el equipo de Hernán Caputto, la decisión final en el Centro Deportivo Azul fue no renovar el contrato del zaguero y dejarlo en libertad para buscar otro club.

Johnny Herrera dice adiós en el olimpo de la U: "Soy el jugador más ganador de la historia del club y eso quedó grabado a fuego" El arquero vivió un homenaje y despedida organizado por la Corfuch, donde recordó sus mejores y peores años jugando por la U:

“Echeverría terminaba contrato y todos sabían lo que era para nosotros, más allá de las condiciones que tuviera o no. siempre dejó todo en la cancha. Lo hizo bien o no, tuvo problemas para renovar su contrato y no jugó más. Esas son cosas que cuesta explicar", aseguró Herrera en su despedida con los hinchas de la U, y que será compañero del defensor en Everton de Viña del Mar.

Pasado Oro y Cielo

El defensor ya defendió los los colores del Oro y Cielo en las temporadas 2016 y 2017, a préstamo desde la U, y sólo espera estampar su firma en el cuadro de la Quinta Región para hacerlo oficial.

"Bueno llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías. Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis 8 años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos", escribió Eche en redes sociales para despedirse de la U.

Echeverría estuvo durante las complejas temporadas 2018 y 2019 en la U y era uno de los futbolistas más destacados por técnicos como Ángel Guillermo Hoyos y Frank Darío Kudelka, quienes destacan su polifuncionalidad.