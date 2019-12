La satisfacción de Holan tras asumir como entrenador de la UC: "Es un desafío extraordinario dirigir a un grande del continente"

View this post on Instagram

¡Gracias por su mensaje, profesor @arielholanok! 🙌 ・・・ Estoy muy emocionado por este nuevo desafío. Muchas gracias a toda la gente de @cruzados_oficial por confiar y abrirnos las puertas. #EstoEsCatólica 👏🏼⚽️☝🏼 #Repost