El técnico de Argentina sub 23 alabó a la Roja: "Chile es un equipo difícil y le puede ganar a cualquiera"

En un poco más de un mes iniciará el Preolímpico de Colombia, torneo que entrega dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Roja sub 23 integrará el Grupo A junto a los anfitriones, Argentina, Venezuela y Ecuador, por ende, el técnico de los transandinos, Fernando Batista, analizó al equipo chileno dirigido por Bernardo Redín previo al inicio de la competencia.

"Ambos grupos son difíciles. Nos tocó estar con el local Colombia y tanto Chile, como Venezuela y Ecuador van a ser rivales duros. Hoy se igualó mucho, hoy todas las selecciones están en un nivel muy competitivo", señaló Batista en diálogo con CDF.

"El Bocha" tuvo palabras de elogio para la Roja y aseguró que puede ganarle a cualquiera en el Preolímpico: "Chile es un equipo difícil y y le puede ganar a cualquiera. Muchos de los chicos que estarán en el equipo en un futuro van a ser jugadores de selección mayor. A veces por no clasificar a un Mundial como le pasó en el Sudamericano Sub 20 pareciera que está todo mal y no es así. Nosotros (entrenadores en juveniles) tenemos que proyectar jugadores y Chile los tiene".

Batista también analizó la preparación de la Roja en medio del estallido social: "Me imagino las dificultades que han tenido. Lo primero que uno quiere es que se solucione la situación del país, más allá del fútbol. Chile es un país donde yo tengo amigos, conocidos y gente que aprecio, ojalá que la solución a los problemas llegue pronto".

"A los entrenadores nos gustaría llegar con varios amistosos al torneo, sería lo ideal, pero eso es relativo, los amistosos no te aseguran nada. Lo importante es el arranque en el torneo, el armado del grupo y la preparación interna que se haga de este", concluyó el seleccionador argentino.

La Roja sub 23 debutará ante Ecuador en el Preolímpico de Colombia 2020. El estreno será en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el próximo 18 de enero, desde las 18:00 horas.