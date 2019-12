Morón y la renovación de Valdivia en Colo Colo: "Ahora todo depende de Marcelo Espina"

El futuro de Jorge Valdivia es incierto, aunque parece estar cada vez más lejos del estadio Monumental. Es que el Mago aseguró que no existen negociaciones con Blanco y Negro y que no tiene ninguna oferta para seguir en Colo Colo, pese que le motiva la Copa Libertadores.

"Estoy igual que una semana atrás. Sin ninguna novedad. Mis deseos son seguir jugando a la pelota, esté donde esté. Si es Colo Colo, feliz. Y si no, agradecerle al club siempre porque es donde me inicié como profesional y cerrar la puerta", indicó el volante en conversación con el CDF.

Daniel Morón, director de la concesionaria y miembro de la comisión fútbol, aclaró en conversación con El Gráfico Chile que "el tema lo está viendo Marcelo Espina. Nosotros no sabemos mucho más de lo conversado en la última comisión y ahora todo depende de Marcelo".

"Seguramente durante la semana tendremos una nueva comisión fútbol donde Marcelo nos informará los avances, pero hoy todo depende de Espina, es él quien lleva las negociaciones para renovar y de refuerzos", continuó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

El problema con el Mago sería la duración de su contrato y la forma de pago de su sueldo. El ex Palmeiras buscaría extender su estadía en el Cacique por dos años más, pero la oferta sería sólo por la próxima temporada, mientras que el salario se pagaría en pesos y no en dólares, como venía siendo.

En cualquier caso, Valdivia está en los planes de Mario Salas, algo importante para Morón, ya que "la opinión principal es la del técnico, es él quien conforma el plantel. El año pasado decidió desde un principio que el equipo era para toda la temporada, a excepción del tema del volante central a mitad de año".

La búsqueda de un arquero

En esa misma línea, todo indica que Salas estaría buscando un nuevo arquero, aunque no está entre las prioridades del Cuerpo Técnico ni de la dirigencia. "Para mí no es un puesto que tengamos que salir a buscar, no es que no tengamos arqueros. Sí bien podría llegar alguien, también puede que no llegue nadie", señaló el ex portero.

Para el arquero del Cacique desde 1988 hasta 1994, tanto Brayan Cortés, Darío Melo y Omar Carabalí tienen condiciones para ser los guardametas de los albos durante 2020 porque "los tres han tenido mucha experiencia en selecciones".

"Cortés es un habitual de la adulta, ahora ha sumado mucha experiencia. A Melo lo conocí cuando era preparador de arqueros, después le perdí un poco la pista, pero ahora tiene una gran oportunidad en un arco como el de Colo Colo, que también puede ser catastrófico, dependiendo cómo se mire", señaló el Loro.

Sobre Carabalí, uno de los proyectos de la cantera alba, Morón dijo que "tiene un físico muy atractivo para el puesto. Ahora está en la Sub 23 y con lo que ha mostrado en su corta edad nos parece atractivo. Ahora tiene que dar el salto al fútbol profesional".

De esta forma el Colo Colo 2020 comienza a definirse. La renovación de Valdivia es la prioridad en Pedrero, al igual que la búsqueda de un delantero centro, pero tampoco le quitan la vista a reforzar otros puestos, como bajo los tres palos.