Ángel Botto y la crisis del fútbol chileno: "Todo es un bochorno, se buscó salvar a la U del descenso a cómo de lugar"

Las polémicas en el fútbol chileno no paran: El final anticipado de la temporada 2019, las decisiones del Consejo de Presidentes, el ascenso de Santiago Wanderers y San Marcos de Arica y la disputa por el Chile 4, han tenido a la ANFP en el ojo del huracán.

La extensa pelea por el último cupo a la Copa Libertadores 2020 no ha dejado al margen al ex presidente de la primera sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP, Ángel Botto, quien asegura que por más que el elenco hispano amenace con no presentarse "el evento tiene que realizarse igual".

"Sin duda alguna el evento tiene que organizarse. A Unión Española van a declararla walk over cuando los equipos se presenten a la cancha y el árbitro al dar inicio al partido se dé cuenta que falta uno de los rivales", aclara el abogado en conversación con El Gráfico Chile.

Respecto al castigo que arriesga el conjunto hispano por no presentarse, Botto es claro: "Eso va a ser materia de la denuncia que tendrá que hacer el directorio, eso es una infracción a la regla general del reglamento de la ANFP. La sanción deportiva es el walk over y la sanción disciplinaria dependerá de lo que el directorio denuncie al Tribunal de Disciplina".

El abogado agrega que los rojos "pueden ir al TAS, porque tiene la competencia para reconocer un reclamo". De acuerdo a las bases de la Copa Chile, en caso de no presentarse o hacer abandono de un partido, el elenco de colonia arriesta la pérdida de los tres puntos (con marcador de 3-0 en contra) más una multa económica que puede alcanzar las 500 UF.

Pero el jurista apunta más profundo: "Todo ha sido un bochorno, no excluyo a nadie aquí, es un bochorno general para el fútbol chileno, y es una lástima porque la posición se debilita tanto a nivel interno como externo. Cada uno debe asumir sus responsabilidades, todos los estamentos, sobre todo el Consejo de Presidentes que se saltó su propia normativa en varias oportunidades".

La crítica de Botto apunta directamente a lo ocurrido con Universidad de Chile. "¿Por qué en la A no bajó nadie y en la B sí se van a aplicar las reglas? No nos pongamos las manos en los ojos, aquí se buscó salvar a la U a cómo de lugar, pero es la verdad, es un tema sobre el cual los dirigentes deben reflexionar. Fue una suma lamentable de contradicciones valóricas y eso es grave porque se sienta un precedente".

Y cerró: "La fórmula que se usó para resolver ese problema lo encuentro fatal. Y eso es muy peligroso porque cuando se salta la institucionalidad llega la autarquía, donde el más fuerte hace lo que quiere".