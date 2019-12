Colo Colo se entromete en los planes de la UC y encamina el fichaje de César Fuentes

César Fuentes venía conversando desde mitad de año con Universidad Católica para extender su contrato que finalizaba al término de la temporada 2019, sin embargo las tratativas con Cruzados nunca se vieron concretadas en una firma y por ello el rancagüino pudo negociar y encaminar un acuerdo para fichar en Colo Colo.

Tras la intempestiva salida de Gustavo Quinteros, la directiva de la UC concentró sus esfuerzos en la contratación de un nuevo entrenador (finalmente llegó el argentino Ariel Holan). En dicho escenario, el Cacique arremetió para poder avanzar en sus negociaciones con el jugador formado en O'Higgins.

Desde la vereda colocolina, el entrenador Mario Salas -quien dirigió a Fuentes en Católica y en la Roja Sub 20- venía pidiendo la contratación de su ex dirigido, para cubrir la baja de Esteban Pavez. A mitad de año llegó el argentino Iván Rossi, quien no seguirá el próximo año, por lo que nuevamente había que salir a buscar un volante central.

Y con el antecedente de que Fuentes podía negociar como agente libre al cerrarse la temporada 2019, Blanco y Negro apuró las conversaciones. Hoy el Cacique tiene amplia ventaja sobre Católica para quedarse con el futbolista de 26 años, aunque prefieren llevar las cosas con cautela.

Cuando aún estaba al mando Gustavo Quinteros y la UC adelantaba la conformación de su plantel para el 2020, la renovación de Fuentes era prioridad, sobre todo porque Francisco Silva seguirá fuera de las canchas en el arranque de la próxima temporada.

En todo caso, desde San Carlos de Apoquindo advierten que no lo darán por perdido. "Seguimos en conversaciones con César", apuntaron escuetamente desde la dirigencia de Cruzados.