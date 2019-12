Joaquín Niemann dio pelea pero terminó cayendo en la segunda jornada de la Presidents Cup

Joaquín Niemann dio pelea junto a su compañero, el canadiense Adam Hadwin, en la Presidents Cup, sin embargo terminaron inclinándose por 9.5-8.5 en el formato foursomes frente a la pareja estadounidense Patrick Cantlay y Xander Schauffele.

En el sistema, donde cada pareja juega una sola bola y cada jugador se alterna la salida y los golpes posteriores, el golfista chileno batallaron en el Royal Melbourne Golf Club, y pese a la derrota siguen comandando la serie 6.5-3.5.

Este sábado se jugará el tercer día de competencia, donde el oriundo de Talagante no está considerado, aunque sí debiera competir el domingo, donde restan varios recorridos por el campo de golf.

There's no quit in these boys.

Big day ahead of us tomorrow! @presidentscup pic.twitter.com/ieA17QnzsD

— Ernie Els (@TheBig_Easy) December 13, 2019