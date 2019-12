¡La teleserie no para! Chile arriesga perder el cuarto cupo a la Libertadores si Unión Española recurre al TAS

La decisión de Unión Española de no presentarse a disputar el partido de definición por el Chile 4 contra Universidad de Chile podría traer consecuencias para el fútbol nacional.

El ex comisario FIFA y ex director del comité ejecutivo de la Conmebol, Alfredo Asfura, explicó en Emol que, en caso de que los hispanos no jueguen el compromiso ante la U, el cuarto cupo de nuestro país a la Copa Libertadores podría ser eliminado.

“El cupo podría no ser para los universitarios. Chile perdería el cupo. La Conmebol puede determinar eso”, aseguró Asfura, además de referirse al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), entidad a la que desean acudir los de colonia para ganar la plaza.

“El TAS suele demorar, aunque también puede actuar con urgencia dependiendo de la fecha de la solicitud en cuestión. ¿Podría resolver a favor? Con el TAS nunca se sabe”, argumentó Asfura.

Por otro lado, los de Independencia arriesgan una dura multa económica y una suspensión de 5 años sin jugar Copa Chile en caso de no presentarse al juego pactado por la ANFP para definir el último equipo chileno en Copa Libertadores.