Joaquín Niemann no se entregó y logró un empate en la tercera jornada de la Presidents Cup

Joaquín Niemann tuvo una buena presentación en la tercera jornada de competencia de la Presidents Cup. El chileno y su pareja, el coreano Byeong Hun An, igualaron con la dupla estadounidense compuesta por Tony Finau y Matt Kuchar en el formato de los foursomes (golpes alternados).

El oriundo de Talagante logró una buena actuación que le permite al equipo internacional capitaneado por el sudafricano Ernie Els, seguir en ventaja por 10-8 sobre el norteamericano.

En un apretado encuentro, Niemann dio el primer y el tercer golpe en la bandera 15, que les permitió igualar a Kuchar y Finau. Pese a que todo terminó empatado, Niemann dejó el mejor golpe del día: dejó la pelota muy cerca del hoyo para terminar en con un birdie, pero el oriental falló y el chileno embocó la pelota.

Este domingo 15 de diciembre, se disputará la cuarta y última jornada de la Presidents Cup, donde Niemann cerrará su primera e histórica participación en el torneo que se disputa en Australia.

The way these boys fought back all day was absolutely inspiring.

Let's go win the Cup! @presidentscup pic.twitter.com/jEEYDHrCi8

— Ernie Els (@TheBig_Easy) December 14, 2019