"No aguantaba más, el dolor era mayor": Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense anunció su retiro del fútbol

Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea del Chapecoense en noviembre de 2016, anunció su retiro del fútbol debido al dolor que se le producía en la rodilla y columna durante los entrenamientos.

En una entrevista a GloboEsporte, el zaguero confesó que "Paro. Ya estaba consensuado con los médicos y con el club, mi cuerpo no aguantaba más. Los dolores eran más grandes que el placer".

Tras dos años de rehabilitación, Neto comenzó a entrenarse en marzo, pero el cuerpo no le permitió continuar en un alto nivel. "Aparentemente, en el día a día no tenía dolores, pero en los entrenamientos mi cuerpo no aguantaba los dolores en la rodilla y la columna, que fue lo más me entristeció al final", agregó.

El defensor lamentó no haberse despedido en cancha con los hinchas del Chape. "Claro que tengo un cariño por el hincha y sería un regalo para él, pero la vida es el regalo. Tenía la intención de estar en campo por uno o diez minutos, los que fueran…", remató.

Neto, Jackson Follman y Alan Rushel fueron los únicos tres futbolistas del Chapecoense que sobrevivieron a la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016, cuando el equipo brasileño viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional.

Chapecoense pudo reestruturarse pese a perder toda la plantilla, sin embargo esta temporada remató penúltimo en el Brasileirao, por lo que descendió a la Serie B, donde en 2020 buscará volver a la máxima división.