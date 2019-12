Waldo Ponce lamentó la salida de Johnny Herrera de la U: "Se merecía otra despedida del club"

Waldo Ponce es palabra autorizada para hablar sobre el presente de Universidad de Chile. El ex defensa central jugó más de 140 partidos con la camiseta azul, ganó tres Campeonatos Nacionales y dos Copas Chiles, por ende, se refirió a la contingencia y a la salida de Johnny Herrera de los laicos.

"Estas épocas son un poco normales y las más difíciles para un futbolista. Se van compañeros y técnicos. Lamentable lo que pasó con la U el torneo pasado. Pero son decisiones que se toman en esta instancia", inició Ponce en diálogo con radio ADN.

El ex zaguero de la Roja analizó fin de ciclo de Johnny Herrera en Universidad de Chile: "Fue difícil escuchar la decisión cuando salía del CDA. Yo creo que no quiso hacer la conferencia. Él conoce el club desde niño y qué mejor que tener a ese referente. Se merecía otra despedida del club. No converso todo los días con él pero cuando uno sale de su casa, obviamente que afecta".

Finalmente, Ponce tuvo palabras para los retornos de Walter Montillo y de Marcelo Díaz, quienes suenan para reforzar a la U para la próxima temporada: "Los dos nombres son gente que ama el club. Personas que sepan lo que significa jugar en la U es muy valorable. Fui compañero de Marcelo Díaz y tiene una gran calidad. De Montillo se sabe el tipo de jugador que es. Es una mezcla perfecta".