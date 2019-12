Joaquín Niemann se despidió con una derrota de la Presidents Cup que coronó campeón a EEUU

El golfista chileno Joaquín Niemann cerró su participación de la Presidents Cup con una derrota por 3-2 ante el estadounidense Patrick Cantlay, cuyo equipo terminó coronándose campeón.

En el último día de competencia en el Royal Club Melbourne Golf de Australia, el norteamericano terminó imponiendo sus términos en un ajustado duelo que le permitió poner a su equipo 13-12 en ventaja.

Finalmente, y tras una gran remontada, el equipo liderado por el histórico Tiger Woods se impuso por 16-14 coronandose como campeones del trofeo.

For Team.

For the Fans.

For the United States. pic.twitter.com/83tYSz1hyy

— Presidents Cup (@PresidentsCup) December 15, 2019