Ariel Holan y sus opciones fallidas de llegar a la U: "A veces los momentos no coinciden"

El nuevo entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, tuvo palabras para el clásico rival de los cruzados el día de su presentación. Es que el estratega argentino estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile en dos oportunidades, pero nunca se pudo concretar.

"La primera vez fue cuando pasé de Defensa y Justicia a Independiente. Las cosas pasan por algo. No se dio en ese momento. Hablamos en Buenos Aires y era una buena opción, pero optaron por otras características", dijo en la conferencia de prensa el también ex técnico de hockey césped, haciendo referencia a noviembre de 2016, cuando los azules cerraban el mal ciclo de Sebastián Becaccece, quien precisamente reemplazó a Holan en el halcón.

En aquella oportunidad al Centro Deportivo Azul llegó Ángel Guillermo Hoyos, quien en 2018 fue reemplazado por Frank Darío Kudelka, que a su vez terminó su ciclo antes de tiempo al año siguiente, dando paso a un interinato de Esteban Valencia. Ahí fue cuando nuevamente en Azul Azul pusieron sus ojos en el actual estratega de los cruzados.

En mayo de 2019 Holan dejó el Rojo de Avellaneda, por lo que estaba sin club y podía tomar la banca de los laicos, pero el adiestrador transandino necesitaba "un receso. Saben que el fútbol en nuestras latitudes se vive una pasión que excede la racionalidad. Mi salida de Independiente precisaba un descanso porque los 18 meses en Defensa, más los dos años y medio en Independiente, hubo 45 días entre uno y otro. El entrenador necesita momentos para parar la pelota, ajustar, corregir y capacitarse".

En ese tiempo, Holan aprovechó de viajar por Europa, donde pudo conversar con Pep Guardiola, Manuel Pellegrini y Mauricio Pochettino. Además, según contó, pudo ver partidos como Holanda vs Alemania, junto "al Ajax y al PSV, otros modelos de entrenamiento (…). A veces los momentos no coinciden y no era el momento en que quería dirigir. A la vuelta de Europa, mi foco estaba puesto en el continente, dirigir en Sudamérica y de las oportunidades que tenía, elegí esta".