Holan presentado en la UC: "En nuestro continente no es fácil que te vaya bien en la competencia local y en la internacional"

Una meta concreta se trazó el argentino Ariel Holan al ser presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Universidad Católica. El entrenador que se hará cargo del campeón del fútbol chileno se puso como objetivo superar la fase de grupos con la UC en la Copa Libertadores 2020.

"Para este primer semestre nos fijamos dos objetivos: tratar de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores y ser competitivos en el plano local", estableció el sucesor de Gustavo Quinteros, aunque manifestó que "en nuestro continente no es fácil que te vaya bien en la competencia local y en la internacional. La Copa Libertadores es un torneo muy duro".

Juan Tagle le comenta a Ariel Holan sobre la cancha de San Carlos de Apoquindo #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/326XoAYD5I — Serey (@sereycorrea) December 16, 2019

Holan sostuvo que "la Copa Libertadores no es sólo un torneo dentro de la cancha, sino que además tiene una serie de factores que lo hacen de alta complejidad, pero no le daremos la espalda. Es importante la exposición deportiva que le puede dar al club el llegar a octavos de final".

Por lo mismo, el ex DT de Independiente estableció que "tenemos que ser agresivos. La idea también será no descuidar el Campeonato Nacional y tener dos jugadores por puesto. Pero queremos tener chances concretas de ir a competir y no a participar de la Copa Libertadores".

Un nueve y los jóvenes

En otros aspectos futbolísticos, Holan habló sobre posibles fichajes. "El centrodelantero es muy importante, no se los voy a negar si ya lo saben. Llegamos recién ahora, esto fue muy rápido. Estamos trabajando y analizando las distintas posibilidades. Sobre los otros puestos, lo definiremos estos días y ustedes ya lo sabrán", dijo, agregando que "(Diego) Valencia es el centrodelantero que tiene el equipo y es importante que tengamos otra opción. El que llegue será en conjunto con la dirigencia".

Además, el ex entrenador de hockey aseguró que durante su mandato en la UC le dará un papel relevante a los jugadores formados en el club. "Para mí es determinante y siempre lo he hecho en las instituciones donde estuve, de darle preponderancia al fútbol juvenil. Creo que es importante para todos. Tengo unos cuantos días para inmiscuirme en charlas con Tati y los entrenadores, y empaparme de lo que tenemos. Me considero un entrenador que le da oportunidad a los jóvenes", expresó.