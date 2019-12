Ariel Holan, un apasionado por el fútbol y la política que separa sus senderos

Su pasado exitoso en el hockey césped, su fanatismo por la tecnología, la veta docente y su activa vida en redes sociales hacen de Ariel Holan un técnico que navega muy por fuera de lo común en el mundo del fútbol. El nuevo entrenador de Universidad Católica rompe esquemas y a los elementos ya dichos se debe sumar su confesa pasión por la política, a la que incluso contempla dedicarse en algún momento.

"Me gusta mucho la política. En algún momento yo hice política cuando era joven, pero era incompatible con el deporte. En algún momento, cuando me canse de dirigir, voy a hacer política, porque creo que hay que involucrarse y eso quiero también dejarles como legado a mis hijas", reveló el sucesor de Gustavo Quinteros en la UC en una extensa entrevista que brindó hace un año al medio argentino Infobae.

En sus publicaciones en redes sociales, Holan registra mensajes con elogios para personajes políticos como el ex presidente de Uruguay, José Mujica, y el ex mandatario argentino Raúl Alfonsín. Además, se ha manifestado sobre causas como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de nuestro vecino país.

Pero como un obsesivo del fútbol que es, el nuevo entrenador cruzado dice que concentra todo su tiempo y esfuerzo en la actividad profesional a la que ahora se dedica. En este caso, su foco está puesto ciento por ciento en el deporte. Así lo hizo en Defensa y Justicia e Independiente, y también promete hacerlo en Universidad Católica.

Por eso, cuando Chile vive días de estallido social y la relación entre la política y el fútbol parece estar íntimamente ligada, Holan postula que se deben separar los senderos. "En todos los países hay momentos que tienen situaciones no deseadas o que son incómodas, pero yo soy entrenador de fútbol y el fútbol va por otro carril. Lo único que deseo, por el bien del país y la región, es que estos problemas que están en vías de solución se solucionen definitivamente y pueda estar todo el mundo conforme y contento, para que podamos tener fútbol, porque el fútbol, para mí, no tiene que ver con la política, el fútbol es un evento cultural que va más allá de la política, es un deporte. Caminan por senderos diferentes", advirtió Holan en su presentación en la UC.

Para Holan, su pasión por la política tiene que ver con un tema de compromiso, pero al llegar a un Chile convulsionado socialmente, prefiere centrarse en el fútbol. "No me gusta hablar de lo que no sé, yo viví todo este tiempo en Argentina, no he vivido en Chile y solamente puedo opinar por lo que leo. Mi único deseo es que tanto pueblo como Gobierno encuentren una solución para bien. Es todo lo que tengo para decir, porque yo estoy preparado para ser entrenador de fútbol, tengo esa pasión por la política, pero no es el momento para que pueda opinar con fundamentos, porque ahora me dedico al fútbol", manifestó.