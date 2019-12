Liverpool sufrió para vencer en la agonía a Monterrey y avanzar a la final del Mundial de Clubes

Sufrió pero lo logró. Liverpool batalló hasta el último minuto para lograr el paso a la final del Mundial de Clubes tras vencer en la agonía 2-1 a Monterrey en la segunda semifinal del certamen que se disputa en Qatar.

En el estadio Khalifa de Doha, el elenco dirigido por Jurgen Klopp se puso en ventaja a los 11' gracias a la anotación de Naby Keita quien tras recibir un pase entre líneas definió sin problemas ante la salida de Marcelo Barovero.

La igualdad para los Rayados llegó a los 14' luego que Rogelio Funes Mori aprovechara un rebote del portero Allison para definir dentro del área chica y poner el 1-1 parcial.

De ahí el partido fue parejo y sin claras opciones de gol hasta que una desatención en la defensa le permitió a Roberto Firmino capturar un centro en la zona de castigo y definir a los 90+2' el triunfo final para los Reds.

Con este resultado, Liverpool avanzó a la final del Mundial de Clubes donde se medirá ante Flamengo, flamante campeón de la Copa Libertadores. Este domingo, a las 14:30 horas de Chile, la final que todos esperaban…

