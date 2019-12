Se acabó la eterna espera de los hinchas albos: Matías Fernández vuelve a Colo Colo

En todos los mercados de pases de los últimos tiempos, el nombre de Matías Fernández sonó fuerte en Colo Colo. Tras irse del club donde se formó en el 2006, finalmente este miércoles se confirmó el regreso del ídolo.

Con un contrato de 2 años y un sueldo cercano a los $10 millones mensuales, el 14 tiene todo acordado para volver al Estadio Monumental, donde pasó sus mejores momentos que lo llevaron a ser galardonado como el mejor jugador de América.

Matigol este jueves se realizará los exámenes médicos, distintos a los que se realizó hace algunos días de manera particular y, de salir todo bien, se sumará este viernes 20 a la pretemporada del cuadro de Mario Salas, de cara al Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

El retorno de Fernández no era una petición del Cuerpo Técnico, porque no utiliza los puestos que buscan reforzar, pero se sumará como una alternativa al medio terreno como el encargado de la creación, luego que Jorge Valdivia no renovara con el Cacique.

Con la llegada del Mati, ahora Colo Colo se enfocará en la búsqueda de un delantero centro y un puntero, donde Edson Puch aparece con la primera opción.