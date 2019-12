El incombustible Arturo Sanhueza seguirá jugando a sus 40 años y renovó en Fernandez Vial

Arturo Sanhueza seguirá jugando fútbol profesional, pese a sus 40 años. El volante formado en Arturo Fernández Vial renovó con el aurinegro por la temporada 2020 y continuará como el capitán del club que lo vio nacer.

Multicampeón con Colo Colo, Santiago Wanderers y Deportes Temuco -en Primera B-, el oriundo de Lirquén señaló en la página oficial del club que "aún puedo jugar de gran forma y es porque así me he preparado para poder afrontar los desafíos de mi equipo".

Desafíos que buscará de la mano de Jorge Garcés, con quien fue campeón del Campeonato Nacional cuando estaban en Valparaiso en 2001. "Conocemos a los rivales, el cuerpo técnico sabe con que jugadores tiene que contar, sabemos como jugar de local, como jugar de visita, sabemos lo que significa Fernández Vial y lo que será volver a jugar un clásico. Hay expectativas grandes y las tenemos que asumir como tal", dijo al respecto Sanhueza.

El ex seleccionado chileno durante este 2019 disputó 1663 minutos en 19 partidos, pero a nivel grupal lucharon por no descender, por lo que para este 2020 espera "obtener un titulo con Fernández Vial, lo que me permita poder retirarme de mi carrera con la frente en alto y decir que cumplí mi tarea con mi equipo, el que me dio no sólo argumentos para desenvolverme en la vida deportiva, sino que también en la personal".