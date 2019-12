Sebastián Moreno golpea la mesa: "Espero que todos los equipos se presenten a jugar la Copa Chile"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, regresó al país tras haber participado del sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y en su llegada le mandó de manera indirecta un mensaje a Unión Española, club que amenazó con no presentarse a jugar en Copa Chile tras no haber recibido por secretaría el Chile 4.

"Ya di a conocer la resolución del directorio respecto al Chile 4, espero absolutamente que todos los equipos se presenten, no me refiero a un equipo en particular”, expresó el timonel del organismo quien apuesta a que el certamen termine con normalidad.

"No hablamos de una opción de decir no importa, pago una multa y no asisto… hay obligaciones, bases y decisiones posteriores que se pueden materializar en el directorio de la Federación de Fútbol", agregó el dirigente.

En esa línea, Moreno fue categórico: "Lo que hemos indicado es que vamos a terminar la Copa Chile, que entrega un clasificado a copa internacional, en este caso el Chile 4 a Libertadores, y de esa instancia final saldrá el clasificado”, indicó.

Y remató: “Para eso tenemos el tiempo fatal del 24 de enero, plazo que dio la Conmebol. De esa resolución de Copa Chile, donde está en una llave U. Española y U. de chile y por otra Católica y Colo Colo, se determinará el campeón y en base al campeón se determinan los órdenes de correlación para determinar y optar quién es el Chile 4″.