Unión Española se abre a jugar el Chile 4: "No quiero ser tan determinante y decir 'bajo ningún ningún motivo'"

Si bien en un principio Unión Española se mostró firme en no jugar la semifinal de la Copa Chile, ahora los hispanos echaron pie atrás y no se quisieron mostrar tan tajantes en la lucha por el Chile 4 a Copa Libertadores.

Luis Baquedano, gerente de los rojos de Santa Laura, señaló en la entrada del Consejo de Presidentes de la ANFP que "no quiero ser tan determinante y decir 'bajo ningún ningún motivo'", abriendo una pequeña ventana a jugar el encuentro.

Aún así desde Unión plantean que "no vamos a jugar por un tema de principio, porque no procede que la ANFP designe un partido. El torneo se terminó y se terminó, serán otras instancias las que tengan que proceder".

Baquedano, además, expuso que "el único logro que se va a definir en cancha es la liguilla del ascenso, que todavía no tiene bases. El resto todo por secretaría, nosotros quedamos fuera de torneos internacionales por secretaría, no entiendo porqué esta en particular no".

Y es que para los dirigentes del cuadro de Independencia se debe a que Universidad de Chile tiene opciones de clasificar a una copa internacional, mientras que en el torneo local podían descender. Por lo mismo el gerente plantó la duda y preguntó "¿Quién se vio beneficiado por la suspensión del campeonato?".

"La idea es que seamos nosotros el Chile 4. Nosotros no queremos que se nos dé el cupo por decreto, queremos que se nos entregue por un derecho deportivo", cerró Baquedano.