El sueño americano del Chapa Fuenzalida que podría alejarlo de la UC

A sus 34 años, José Pedro Fuenzalida vive un momento deportivo inmejorable en Universidad Católica. Figura en la sobresaliente campaña 2019 de la Franja, Chapita muestra que tiene para un buen rato en la élite futbolística y por ello en Cruzados ya hacen gestiones para renovar su contrato.

El actual vínculo de Fuenzalida con la UC vence a mediados de 2020 y ante ello la directiva encabezada por Juan Tagle y la gerencia deportiva liderada por José María Buljubasich ya iniciaron conversaciones tanto con el jugador como con sus representantes.

Pese a ello, no es seguro que el bicampeón de América con la Roja continúe en San Carlos de Apoquindo más allá de la mitad del próximo año. Un viejo anhelo por jugar en la MLS de Estados Unidos lo podría llevar a alejarse de Católica en el mediano plazo.

Fuenzalida y el futuro de Puch: "Creo que va a tomar la mejor decisión, donde se sienta más cómodo" El capitán de Universidad Católica habló sobre lo que se viene para la Franja en 2020, en el marco de su premiación como el mejor futbolista en Chile en 2019.

"Las conversaciones están, tenemos una relación con Católica muy directa y sincera. Vamos a ir evaluando, me siento muy cómodo, siempre lo he dicho, Católica es mi casa", comentó el propio Chapita en el marco de su premiación como mejor futbolista en Chile por el Círculo de Periodistas Deportivos.

"Me siento muy cómodo, pero también me gustan los desafíos y por eso siempre dejo la puerta abierta, no me cierro a estar siempre en un lugar. Lo hemos hablado con el Tati y con el presidente", continuó.

Justamente sobre ese deseo de jugar en la MLS, Fuenzalida declaró que "a mí me gusta mucho esa liga, me interesaría conocerla y saber cómo funciona porque es distinta, pero son opciones. Todavía falta, hoy estoy netamente concentrado en Católica y en su momento tomaré la mejor opción".