"No pone nunca el modo pausa": La prensa española vuelve a elogiar a Arturo Vidal

Día feliz para Arturo Vidal en España. El chileno jugó los 90 minutos en el triunfo 4-1 de Barcelona como local sobre Alavés, anotó un golazo, mostró su habitual despliegue físico en el campo de juego y recibió elogiosos comentarios por parte de la prensa que sigue la actualidad del club culé.

Sport lo calificó con una nota 8, la más alta de la jornada junto a Lionel Messi, y en su comentario expuso lo siguiente: "No para. No descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con alma. Y eso es oro. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo".

Algo más sobrio fue Mundo Deportivo, que hizo el siguiente análisis del desempeño de Vidal: "Elevó la agresividad en la presión alta y se sumó al ataque con frecuencia, logrando el 2-0 con un golazo. Buen partido en líneas generales".

Más escueto fue Marca, que en su uno a uno sobre los jugadores de Barcelona ante Alavés expuso el siguiente comentario sobre Arturo Vidal. "Mucha presencia en ataque. Se entiende con los tres de arriba y eso se nota. Marcó un golazo".