Christiane Endler y el estallido social: "Esperemos que los cambios sociales incluyan al deporte"

Christiane Endler, al igual que la mayoría de las seleccionadas de la Roja femenina, siempre da su opinión sobre lo que pasa en la actualidad. Por lo mismo, en conversación con El Gráfico Chile, se mostró a favor del estallido social, esperando que "los cambios incluyan al deporte".

"Es importante que hayan cambios profundos en nuestra sociedad. Esperemos que se vengan cosas lindas para Chile y que estos cambios incluyan al deporte, que es esencial para una nueva convivencia, porque te enseña valores que ayuda y abre oportunidades increíbles", dijo tras la premiación como la Mejor de las Mejores del deporte chileno.

La portera ha visto todo desde Francia, donde reside, lo que calificó como "complicado. No se dimensiona todo lo que pasó acá y lo que está pasando. Una intenta apoyar, informarse y a veces es complicado, porque algunos muestran una cosa, otros otra, que es verdad, que no, es complicado".

Christiane Endler y Joaquín Niemann (que repite el premio de 2018) son los ganadores al Mejor de los Mejores del @CPDChile. Al igual que en 1972 y 1983 se entrega el premio a dos personas de distintas disciplinas @ElGraficoChile pic.twitter.com/yErNosBH0K — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) December 20, 2019

La Mejor deportista del año

Lo que también fue complicado fue su salida del Teatro de Las Condes, donde se llevó a cabo la ceremonia del Círculo de Periodistas Deportivos que entregaron los premios a los mejores deportistas. Es que Endler acaparó todas las miradas y diferentes asistentes, entre ellos otros deportistas, quisieron fotografiarse con ella.

"Me pone contenta todo esto. Una no dimensiona lo que produce en su país. Vivo afuera y me cuesta un poco. Este revuelo, este reconocimiento es increíble. Es una motivación extra para seguir", dijo a la salida del teatro.

La capitana de La Roja femenina se llevó el premio como la mejor del año, en conjunto con Joaquín Niemann, además el de la mejor futbolista femenina. "A mí me emociona un montón que se reconozca al fútbol femenino, el gran año que tuvimos. Ojalá sea el inicio para el desarrollo del deporte, esperemos clasificar a los Juegos Olímpicos y así seguir creciendo como lo hemos hecho en el último año", señaló.

Sobre su rendimiento en el Paris Saint-Germain, la nominada al premio The Best de la Fifa como mejor guardameta lo calificó como "un súper buen año, con buenos resultados, quizá como club esperábamos que nos vaya mejor, pero ha sido un buen año, lleno de momentos increíbles y que sé que se verán reflejados en el fútbol femenino a futuro. Hay muchas compañeras que se han ido afuera, otras piensan hacerlo luego y han buscado sus opciones, pero creo que se vienen lindas cosas".

Finalmente, Endler también tuvo palabras al rendimiento de los equipos chilenos en la Copa Libertadores, donde Colo Colo quedó en fase de grupos y Santiago Morning solo avanzó una ronda, siendo que ambos equipos se prepararon para ser campeones. "Es el reflejo de lo que está pasando a nivel local. Tiene que haber más apoyo de parte de los clubes, mayor financiamiento, más interés. Sé que algunos clubes lo están haciendo, le están dando contrato a sus jugadores, pero hay muchos que no lo hacen y esos son los que necesitamos que lo hagan para seguir creciendo", remató la portera.