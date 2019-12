Vidal descartó referirse al interés del Inter: "Mi representante es el que tiene que ver eso"

Arturo Vidal tuvo una destacada actuación en la victoria del Barcelona por 4-1 ante el Alavés. El mediocampista anotó un gol y jugó todo el partido, algo que no sucedía desde hace varios enfrentamientos.

Y es en el contexto de su vuelta a Chile, justo luego de anotar con los catalanes, que el volante nacional fue consultado sobre el interés que ha mostrado en las últimas semanas el Inter de Milan para hacerse con sus servicios.

En su llegada a Chile, el ex Bayern Munich no quiso referirse al tema de su futuro. De hecho, solo comentó que "es un tema que se lo dejo a otra persona. No me preocupo de eso y menos ahora que estoy en mis días de descanso".

En la misma línea, el oriundo de San Joaquín agregó: "Yo ya hice mi trabajo y mi representante es el que tiene que ver eso. Estoy bien en Barcelona, así que cuando vuelva a entrenar lo veremos".

Finalmente, sí habló sobre su buen momento con el cuadro catalán: "Ojalá pueda seguir rindiendo y mantenerme mucho tiempo en Europa. Estoy cerca de los 100 goles jugando allá y me tiene conforme (…) La decisión de si juego harto o no es del entrenador, pero la gente sabe que siempre doy lo mejor de mi".