Alexis Sánchez integra prestigiosa lista de candidatos para estar en el equipo de la década de la Premier League

Alexis Sánchez vivió las dos caras de la moneda en Inglaterra. Por un lado, tuvo un excelente paso por el Arsenal y, por el otro, una pésima experiencia en el Manchester United.

Sin embargo, su pasada por los Gunners dejó tan buenos recuerdos, que el tocopillano es candidato a integrar el equipo de la década de la Premier League. A través de su cuenta oficial de Twitter, la liga inglesa hizo un llamado a elegir a la oncena ideal de estos 10 años, lanzando una lista de postulantes para ayudar a la memoria de los hinchas.

Entre los delanteros, además del seleccionado nacional, aparecen Sergio Agüero, Wayne Rooney, Harry Kane, Romelu Lukaku, Robin van Persie, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Olivier Giroud, Luis Suárez, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Dimitar Berbatov.

— Premier League (@premierleague) December 23, 2019