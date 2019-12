Jaime Valdés se despidió de Colo Colo junto a los hinchas: "Un indio es siempre un indio"

View this post on Instagram

Un indio es siempre un indio. Eso se lleva en la sangre, y sin importar el lugar en que se esté, forma parte de su ADN. Yo soy un indio. Un Cac1ke!! Hoy comienza una nueva etapa en mi carrera de futbolista. Y como siempre, daré lo mejor de mi. Con cariño, gratitud, y mucho profesionalismo!! El fútbol nos volverá a encontrar. Hasta pronto @colocolooficial @colocolooficialcsd @garrablancaoficial @cac1ke_oficial