Leonardo Valencia y su llegada a Colo Colo: "No vengo a reemplazar a Valdivia"

Solo faltaba la presentación oficial para que Leonardo Valencia se sume como el cuarto refuerzo de Colo Colo, tras Miguel Pinto, César Fuentes y Matías Fernández. Es que antes de la Navidad el Cacique tiene bastante avanzado el plantel 2020, donde no estará Jorge Valdivia.

De hecho, todo indica que el Leo viene a reemplazar al Mago, aunque el oriundo de Peñaflor señaló que "no vengo a reemplazar a Jorge, sino que vengo a ayudar, a sumar y a aportar en lo que más pueda. Voy a trabajar día a día para ayudar a mis compañeros".

"Obviamente Valdivia es un gran jugador, pero ya no contamos con él. Estoy con la ilusión y con metas bien grandes. Espero empezar a entrenar pronto para poder ayudar al equipo siempre", continuó el ex Palestino.

Entre los que sí están en el plantel, aparecen Esteban Paredes, Julio Barroso y el mismo Fernández, a quienes Valencia destacó como jugadores de "mucha calidad" y con los que es "lindo compartir equipo". "Esperamos que con toda esta calidad de jugadores podamos conquistas muchas cosas importantes y pelear siempre para salir campeón", agregó el volante.

El nuevo jugador de los albos reconoció que vuelve a Chile "por lo que es el club y lo que genera a nivel nacional y sudamericano. También para estar más cerca de la selección, que es una meta que siempre me estoy planteando. Me sirvió mucho ir a Brasil para asumir este rol tan importante. Creo que Colo Colo me puede dar la opción de hacer las cosas bien y tener otra chance en la Roja".

Finalmente, sobre su paso por Universidad de Chile, Valencia señaló que "fue un aprendizaje en mi carrera profesional. Hoy estoy acá en Colo Colo, usando un número muy importante. Espero estar a la altura de lo que pide la institución" y agregó sobre el recibimiento de los hinchas que "si sintiera miedo, no estaría sentado acá ni habría decidido venir. Quiero conocer bien de cerca este club importante. La motivación aumenta, obviamente quiero empezar a entrenar y conocer a mis compañeros para estar a disposición de ellos".